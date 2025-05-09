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Эксперт Ковачич назвал визит Си Цзинпина в Москву очень значимым

Китаист Ковачич: визит Си Цзинпина в Москву означает единство взглядов Китая с РФ
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзинпина в Москву означает единство взглядов Китая с Россией в вопросах сохранения исторической правды. Об этом телеканалу RT заявил эксперт-китаист Леонид Ковачич.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее называл председателя Си главным гостем Парада Победы. По мнению Ковачича, визит Си в Москву — удобный момент для «сверки» часов России и Китая.

«К тому же это говорит о том, что взгляд двух стран на историю, на важность сохранения исторической правды и на текущее состояние геополитических процессов совпадает. Россия и Китай играют очень важную роль в укреплении глобальной стратегической стабильности и впредь будут работать в этом направлении», — заявил Ковачич.

До этого председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал устранить коренные причины конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

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