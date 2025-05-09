Журналист Миллер считает, что британские элиты вредят стране, враждуя с Россией

Британские элиты вредят собственной стране, враждуя с Россией. Такое мнение в социальной сети X выразил британский журналист Джонни Миллер.

»Путин написал очень доброе письмо королю Чарльзу. И Россия продолжает протягивать руку. Проблема в том, что британский истеблишмент не действует в британских интересах. Они все неправильно поняли про Украину», — написал Миллер.

Он считает, что руководство Британии неправильно понимает причины и подоплеку начала специальной военной операции российской армии на Украине.

Также постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что страны Европейского союза и Британия являются абсолютно недоговороспособными из-за «пещерной» русофобии, которая царит в правящих кругах Европы и Соединенного Королевства.

Поэтому, как отметил российский дипломат, Евросоюз и Британия не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по Украине.

Ранее Захарова карикатурой высмеяла отношение США и Британии к нацизму.