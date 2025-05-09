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На официальном фото Зеленского заметили странный след на виске

На официальной фотографии Зеленского заметили странный след на правом виске
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Владимир Зеленский/Telegram

На официальной фотографии президента Украины Зеленского заметен странный след на правом виске. На это обратили внимание также украинские СМИ.

Фотограф запечатлел Зеленского, сидящего за рабочим столом. На снимке видно, что правый висок украинского лидера пересекает вертикальная линия.

Офис президента Украины пока не прокомментировал эту фотографию, опубликованную в Telegram-канале украинского лидера.

5 мая Зеленский в ходе визита в парламент Чехии сфотографировался с гражданками Украины, которые работают там уборщицами. Журналисты отметили, что снимки опубликовал чешский фотограф Даниэль Моравец. На кадрах видно, как украинский лидер позирует с тремя женщинами на фоне белой стены. При этом одна из украинок параллельно ведет беседу с политиком.

До этого бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что Зеленский просил разместить свое фото на обложку мужского журнала Men's Health. Договориться о фотографии президента на обложке мужского журнала не получилось, добавила она.

Ранее экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского клоуном.

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