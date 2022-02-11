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Зеленский просил разместить свое фото на обложке Men's Health

Бывшая пресс-секретарь рассказала о несбывшейся мечте Зеленского попасть на обложку Men's Health

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zelenskiy_official/Instagram

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский просил разместить свое фото на обложку мужского журнала Men's Health. Об этом она написала в колонке для KyivPost.

Мендель также написала, что размышляла о размещении своего фото на обложке Playboy. По ее словам, все началась с того, что президент Украины Владимир Зеленский летом 2021 года попросил ее договориться о размещении фото на обложке мужского журнала Men's Health.

«Если президент страны хочет осуществить свою мечту, обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложка другого?» — написала Мендель.

Она рассказала, что договориться о фото президента на обложке мужского журнала не получилось, а на публикации ее фото в Playboy у пресс-секретаря не хватило смелости, хотя представители журнала обещали опубликовать необнаженное тело.

По ее словам, Playboy стал очень патриотичным журналом, так как выходит на Украине на украинском языке.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский начал превращаться в одного из самых влиятельных людей в мире. Девушка выложила пост в честь семи месяцев работы на этой должности. По ее словам, за это время Зеленский даже появился на обложке известного журнала Time.

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