Мерц и Трамп обсудили сотрудничество по конфликту на Украине

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения украинского конфликта.

«Трамп сказал, что он решительно поддержит усилия Германии с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира», — говорится в сообщении.

По словам Корнелиуса, Трамп и Мерц также сошлись во мнении, что торговые разногласия должны быть урегулированы в кратчайшие сроки. Американский лидер поздравил своего собеседника с вступлением в должность канцлера, и стороны договорились о тесном обмене мнениями, а также объявили о намерении совершить взаимные визиты в США и Германию.

6 мая Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

7 мая Мерц анонсировал разговор с Трампом. Он добавил, что лично не знаком с американским лидером, а возможность познакомиться лично представится в июне на саммите НАТО в Гааге. При этом политик допустил, что встреча может произойти и раньше.

Ранее немецкая газета призвала Мерца отправиться на 9 Мая в Москву.