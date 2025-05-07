Мерц анонсировал телефонный разговор с Трампом

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что в четверг поговорит по телефону с президентом США

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вступивший в должность во вторник, в интервью каналу ZDF сообщил о предстоящем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«В четверг я проведу телефонный разговор с американским президентом», – сказал Мерц.

Он добавил, что лично не знаком с американским лидером, а возможность познакомиться лично представится в июне на саммите НАТО в Гааге. При этом политик допустил, что встреча может произойти и раньше. Мерц пообещал донести позицию Германии и всего Европейского союза.

«У нас как у европейцев есть, что предложить», — отметил он.

Кроме того, Мерц выразил недовольство критикой со стороны госсекретаря США Марко Рубио, который назвал «скрытой тиранией» решение немецких властей признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией.

Политик счел слова Рубио абсурдными и призвал американское правительство воздержаться от подобных комментариев и позволить «внутренней политике Германии оставаться ее внутренней политикой».

6 мая Мерц был избран новым канцлером ФРГ. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.

Ранее немецкая газета призвала Мерца отправиться на 9 Мая в Москву.