Потомок Бисмарка высказался о признании АдГ экстремистской партией в Германии

Признание немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской только усилит ее политические позиции. Об этом РИА Новости заявил потомок первого канцлера Германской империи второй половины XIX века Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

«Я считаю, что партия выигрывает от этого. У нас в следующем году запланированы выборы в земельные парламенты, и тогда мы увидим, что люди, как говорится в Германии, сыты по горло правящими элитами, которые хотят навязать гражданам, за кого им голосовать», — подчеркнул он.

По словам Бисмарка, на данный момент рейтинг правой партии растет буквально ежедневно.

АдГ 5 мая оспорила в суде решение контрразведки ФРГ признать ее правоэкстремистской.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти половина опрошенных немцев поддержала возможный запрет партии АдГ.