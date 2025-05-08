Стало известно, какие угощения подали на стол во время чаепития Путина и Си Цзиньпина

РИА: к чаепитию Путина и Си Цзиньпина подали лимон, сухофрукты, ягоды и пирожки

Во время неформальной встречи в Кремле президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин устроили чаепитие с традиционными угощениями — на стол подали пирожки, дольки лимона, свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам корреспондента, чай для лидеров стран подали в специальных чайниках с подогревом на свечке, украшенных изображением двуглавого орла — символа России. Главы государств провели личную беседу «в теплой, доверительной обстановке», добавило издание.

Подобный формат — с чаепитием в неформальной атмосфере — стал традицией в рамках двусторонних встреч на высшем уровне, отмечал помощник президента Юрий Ушаков. Именно в таких условиях, по его словам, обсуждаются наиболее важные и чувствительные аспекты российско-китайского взаимодействия.

Си Цзиньпин вместо со своей делегацией прибыл в Россию 7 мая. Его официальный визит продлится до 10 числа.

На следующий день в московском Кремле прошли российско-китайские переговоры в расширенном составе, которые продолжались 3,5 часа.

Ранее стало известно, какие подарки привезла китайская делегация в Кремль.