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В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет соглашение с США о недрах

Арахамия: Зеленский должен подписать соглашение с США о недрах после ратификации
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РИА Новости

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен подписать соглашение с США о недрах после ратификации. Его слова передает Telegram-канал партии «Слуга народа».

По словам Арахамии, это может произойти в пятницу, а инвестиционный фонд Украины и США может быть сформирован и начать работу до осени 2025 года.

«Мы переходим ко второму этапу, где правительственные переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других соглашений, более технических соглашений», — пояснил депутат.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп напомнил, что Вашингтон только что заключил сделку с Киевом по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена украинскими законодательными органами.

Президент США подчеркнул, что американская сторона ценит это, а также в ближайшее время планирует пообщаться с Зеленским.

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.

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