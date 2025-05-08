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Трамп заявил, что планирует пообщаться с Зеленским

Трамп заявил, что намерен вскоре провести телефонный разговор с Зеленским
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп напомнил, что Вашингтон только что заключил сделку с Киевом по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена украинскими законодательными органами.

Президент США подчеркнул, что американская сторона ценит это, а также в ближайшее время планирует пообщаться с Зеленским.

8 мая Верховная рада ратифицировала соглашение о минералах, которое ранее подписали США и Украина.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Ожидается, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Отмечается, что в документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна».

Ранее в Совфеде оценили сделку Украины и США по редкоземельным металлам.

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