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В США назвали возможных кандидатов на выборы президента в 2028 году

Semafor: Вэнс и Рубио могут стать кандидатами в президенты США в 2028 году
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IMAGO/Oliver Contreras/Global Look Press

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа рассматривают команду из вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как вариант для следующих президентских выборов в 2028 году. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источник.

«Один из вариантов, о котором поговаривают многие чиновники администрации и сторонники, — это предвыборный список Вэнс–Рубио в 2028 году», — говорится в статье.

Semafor отмечает, что Вэнс и Рубио находятся в хороших отношениях, сотрудники Белого дома и люди, приближенные к вице-президенту, отмечают, что он наладил близкие отношения с госсекретарем еще во время их совместной работы в сенате.

При этом источник, который приближен к Трампу, заявил изданию, что главным претендентом на пост следующего американского лидера является Вэнс, поскольку он занимает должность вице-президента.

Также собеседник издания отмечает, что Рубио уже предпринимал попытки баллотироваться в президенты и считает, что должен быть президентом. Однако в США не представляют ситуации, при которой Рубио и Вэнс соревновались бы друг с другом на выборах 2028 года, заключил собеседник Semafor.

До этого Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.

При этом американский лидер также заявил, что Рубио и Вэнс и еще «10-15-20» человек могут возглавить движение MAGA «Сделаем Америку снова великой» после его ухода.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

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