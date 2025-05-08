Медведев заявил о необходимости создать памятный день СВО

Медведев: в России будет необходимо создать памятный день СВО

В России рано или поздно нужно будет создать памятный день, связанный со спецоперацией на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, передает ТАСС.

«Рано или поздно нам потребуется дата, связанная с нынешней войной. Это необходимо для сохранения памяти о героях», — сказал он.

Он уточнил, что окончательное решение может быть принято уже будущими руководителями страны.

Медведев также подчеркнул, что специальная военная операция России на Украине не будет продолжаться бесконечно, а завершится после достижения поставленных целей. По словам Медведева, в ходе конфликта возможны «очевидные паузы», необходимые для фиксации результатов.

Во время встречи Медведев также отметил, что наследие писателей-фронтовиков помогает помнить об ушедших воинах.

Ранее Медведев раскритиковал «Гарри Поттера».