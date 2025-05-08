Медведев раскритиковал «Гарри Поттера»

Литературные произведения типа «Гарри Поттера» не имеют никакого отношения к жизни российских детей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.

Он отметил, что в стране нужно вести работу по детской литературе. Медведев добавил, что произведения о героях СВО особенно важны сейчас, когда Россия находится в состоянии идеологической схватки с противниками. Он предложил создать специальный сайт, где соберут очерки о героях СВО.

Кроме того, Медведев заявил, что готов поддержать предложение о создании форума писателей с патриотическим мировоззрением. С инициативой создания такой платформы выступила поэтесса и журналист Мария Ватутина.

Примечательно, что еще в 2009 году Медведев, будучи президентом РФ, на торжественном ужине в Великобритании признавался, что является поклонником «Гарри Поттера». Он отметил, что вместе со своей супругой попросил писательницу и автора саги о юном волшебнике Джоан Роулинг дать ему автограф. Сама автор «Поттера» присутствовала на ужине в числе других британских знаменитостей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась о притязаниях Украины на колобка.