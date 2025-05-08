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Медведев: СВО не будет длиться вечно

Медведев: СВО — это не вечная ситуация, военные действия закончатся
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Специальная военная операция России на Украине не будет продолжаться бесконечно, а завершится после достижения поставленных целей. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, посвятившими свои работы СВО, передает ТАСС.

По словам Медведева, в ходе конфликта возможны «очевидные паузы», необходимые для фиксации результатов.

«Это не вечная ситуация. Военные действия закончатся, когда мы добьемся формальных итогов», — подчеркнул он.

Во время встречи Медведев также подчеркнул, что наследие писателей-фронтовиков помогает помнить об ушедших воинах.

Сегодня, 8 мая, Дмитрий Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Вместе с замглавы Совбеза памятник посетили и другие представители «ЕР», включая секретаря генсовета партии Владимира Якушева и его заместителя Владимира Васильева, руководящего фракцией «ЕР» в Госдуме.

Ранее Медведев напомнил Европе судьбу гитлеровской Германии.

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