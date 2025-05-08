Трамп допустил скорый телефонный разговор с Си Цзиньпином

Трамп не исключил разговор с Си Цзиньпином после переговоров в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что поговорит по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином после встречи американской и китайской делегаций в Швейцарии. Об этом пишет ТАСС.

«Да, конечно. Это зависит от того, что скажет (министр финансов США) Скотт [Бессент]», — добавил Трамп.

До этого американский лидер заявил, что попросит Китай помочь с урегулированием украинского конфликта.

Консультации США и КНР пройдут в Швейцарии с 9 по 12 мая. По данным газеты Wall Street Journal, ключом к переговорам стала тема борьбы со ввозом из Китая в США ингредиентов для изготовления наркотика фентанила.

Утверждается, что в конце апреля Пекин направил Вашингтону ряд вопросов, которые касались уточнения того, какими мерами Пекину, по мнению Вашингтона, стоит усилить борьбу с наркотрафиком. В ответ представители Белого дома направили КНР список предложений.

Ранее Трамп заявил, что планирует пообщаться с Зеленским.