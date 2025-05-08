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СМИ назвали тему, которая привела к предстоящим торговым переговорам Китая и США

WSJ: тема фентанила стала ключом к предстоящим торговым переговорам Китая и США
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Global Look Press

Тема борьбы со ввозом из Китая в США ингредиентов для изготовления наркотика фентанила стала ключом к предстоящим переговорам торговых представителей Пекина и Вашингтона в Швейцарии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что в конце апреля Пекин направил Вашингтону ряд вопросов, которые касались уточнения того, какими мерами Пекину, по мнению Вашингтона, стоит усилить борьбу с наркотрафиком. В ответ представители Белого дома направили КНР список предложений.

Издание подчеркивает, что министр общественной безопасности Китая Ван Сяохон выразил заинтересованность в контактах с США по проблеме фентанила и, возможно, встретится с чиновниками Трампа в США или другой стране.

4 мая Трамп в интервью Fox News сообщил о намерении снизить пошлины, введенные в отношении Китая.

Он подчеркнул, что не пойдет на этот шаг ради переговоров между Вашингтоном и Пекином. По мнению главы государства, сейчас из-за введенных США пошлин экономика КНР разрушается.

Ранее посол заявил, что США не запугают Китай пошлинами.

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