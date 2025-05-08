Медведев высказался о примирении России и Украины

Примирение России с Украиной состоится, несмотря на то, что в настоящее время градус ненависти достаточно высок. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с писателями, создающими произведения о специальной военной операции на Украине.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что ранее об этом говорил и президент России Владимир Путин.

«Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно и примирение состоится когда-нибудь», — сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что такое положение вещей понимают все, поскольку таковы исторические законы.

4 мая Путин заявил, что у России и без ядерного оружия достаточно сил и возможностей для успешного завершения спецоперации. В интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства рассказал, что верит в примирение РФ и Украины, и назвал это «вопросом времени». О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев напомнил Европе судьбу гитлеровской Германии.