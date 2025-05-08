Трамп назвал дураком главу ФРС США

Трамп заявил, что глава ФРС США Пауэлл является ничего не понимающим дураком

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично оскорбил главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла. Свое высказывание он опубликовал на странице в соцсети Truth Social.

«Слишком поздний» Джером Пауэлл является дураком, который ничего не понимает. А в остальном он мне очень нравится!» — написал американский лидер.

4 мая Трамп заявлял, что не собирается увольнять Пауэлла. Президент назвал главу ФРС «полнейшим тугодумом» из-за отказа от снижения ключевой ставки, однако отметил, что дождется завершения его мандата в мае 2026 года.

В апреле Пауэлл выступал с критикой политики пошлин, инициированной командой Трампа. Он говорил, что уровень тарифов оказался значительно выше, чем ожидалось, и что последствия такого повышения могут спровоцировать рост инфляции и замедление роста экономики.

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25–4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.

Ранее Трамп заявил, что настало время «принимать решения» по Украине.