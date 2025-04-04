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Глава ФРС США назвал последствия увеличения импортных пошлин

Глава ФРС США Пауэлл: увеличение импортных пошлин замедлит рост экономики
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Jacquelyn Martin/AP

Торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стать причиной замедления роста экономики и разгона темпов инфляции в стране. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на конференции в Арлингтоне (штат Вирджиния) под Вашингтоном, пишет ТАСС.

«Повышение пошлин будет существенно более значительным, чем ожидалось», — отметил он.

Пауэлл подчеркнул, что экономические последствия будут в виде «более высокой инфляции и более медленного роста». Насколько продолжительными будут последствия, Пауэлл затруднился сказать.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже американская газета The Wall Street Journal писала, что США введением новых пошлин на импортные товары подрывают ими же созданный мировой порядок торговли, вступая в эпоху неопределенности.

При этом пошлины могут негативно сказаться на экономике самих США, утверждает газета. Так, при продолжительном режиме пошлин инфляция в стране может вырасти с 2,5%, которые фиксировались в феврале 2025 года, до 4,4% уже к концу года.

Ранее Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки и прекратить «играть в политику».

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