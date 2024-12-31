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Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

Суд Аргентины выдал ордер на арест президента и вице-президента Никарагуа
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Carl Recine/Reuters

Судом Аргентины был выдан ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента и его жены Росарио Мурильо. Об этом сообщил аргентинский адвокат Дарил Ричарте в социальной сети X.

«Суд вызвал на допрос и выдал ордер на арест и запрос на международный арест Даниэля Ортеги, Росарио Мурильо и около 12 ответственных за тяжелые нарушения прав человека», — написал он.

Согласно информации портала Infobae, которую приводит в блоге адвокат, иск был подан в августе 2022 года. Он включает в себя данные о нарушении прав человека с 2018 года.

В декабре президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что в стране завершилась рецессия и начался экономический рост. Милей заявил, что страна оставила худшее позади, и в будущем будет все лучше и лучше. Он выразил уверенность в том, что в Аргентине наступают счастливые времена.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее инфляция в Аргентине разогналась до 107%.

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