Никарагуа покинет Совета по правам человека ООН

Правительство Никарагуа заявило о выходе из Совета по правам человека ООН

Правительство Никарагуа заявило о выходе из Совета по правам человека ООН из-за неуважения к суверенитету страны. Об этом заявила заявила сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире Canal 4.

«Для Никарагуа эти неуважительные структуры утратили свою природу и суть. Мы не признаем их и не считаем себя участниками или соучастниками нападений на суверенитет, равенство государств», — заявила она.

Правительство страны выразило свое решение выйти Совета по правам человека и из всей деятельности, связанной с данной организацией, подытожила она.

До этого в правительстве Никарагуа сообщили, что страна выходит из состава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) после ее доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в прошлом году.

Глава МИД страны Вальдрак Йенчке, слова которого приводит агентство, назвал позицию ФАО неприемлемой, недопустимой и неуважительной. В правительстве заявили, что организация занимается дискредитацией властей страны.

Ранее в Никарагуа решили разорвать дипотношения с Израилем.