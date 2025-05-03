Посол заявил, что США не запугают Китай пошлинами

Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что Вашингтон не запугает Пекин пошлинами

Соединенные Штаты Америки не запугают Китай торговыми пошлинами. Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн, выступая в посольстве на дне открытых дверей, пишет ТАСС.

«Но нас и не запугать. Мы защищаем не только собственные законные права и интересы, но и международный торговый порядок», — отметил он.

Се Фэн подчеркнул, что «войну пошлин», которая бьет по финансовым рынкам и замедляет общемировой экономический рост, начал не Китай. Возведение барьеров лишь блокирует общий рост, продолжил он.

Дипломат также обратил внимание на то, что когда нации налаживают между собой связи, они процветают.

«Когда они замыкаются в себе, они оказываются в числе отстающих», — добавил Се Фэн.

По его словам, Соединенным Штатам следует наладить с Китаем равноправный диалог, если они намерены вести переговоры по этим вопросам.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. Позже глава Белого дома повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Ранее пошлины Трампа поставили под угрозу запуск фейерверков в честь Дня независимости США.