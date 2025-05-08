Еврокомиссия планирует принять 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая

Европейская комиссия собирается 20 мая принять 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, передает ТАСС.

«Мы намерены завершить обсуждение к следующей встрече министров иностранных дел», — отметила она.

7 мая агентство Bloomberg писало, что Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам ЕС, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, пакет санкций не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

14 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

Ранее в Совфеде заявили, что Дональду Трампу пора отменить санкции против России.