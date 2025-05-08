Общение Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после после официальных переговоров проводят встречу тет-а-тет за чашкой чая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Общение лидеров России и Китая продолжилось в неформальной обстановке», — говорится в сообщении.
До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим.
8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления. Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа.
Ранее Россия и Китай подписали меморандум в области здравоохранения.