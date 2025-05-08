Общение Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке

Путин и Си Цзиньпин после переговоров проводят встречу тет-а-тет за чашкой чая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после после официальных переговоров проводят встречу тет-а-тет за чашкой чая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Общение лидеров России и Китая продолжилось в неформальной обстановке», — говорится в сообщении.

До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что разговор Путина и Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим.

8 мая в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления. Переговоры в расширенном составе продолжались 3,5 часа.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум в области здравоохранения.