Россия и Китай подписали меморандум в области здравоохранения

РФ и Китай подписали меморандум в области борьбы с инфекционными заболеваниями

Россия и Китай заключили меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Документы, подписанные по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, включают Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РФ) и Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний КНР о сотрудничестве в данной области», — говорится в сообщении.

В совместном заявлении Москва и Пекин выразили мнение, что обеспечение странами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств.

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

Ранее Россия и Китай потребовали от Японии ускорить уничтожение химоружия на территории КНР.