Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай обеспокоены планами ряда государств по размещению ракет

Россия и Китай обеспокоены планами ядерных государств по размещению ракет
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

«В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что эти ракеты наземного базирования имеют малое подлетное время к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств.

Также Россия и Китай назвали глубоко дестабилизирующей масштабную программу «Золотой (Железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы противоракетной обороны.

3 апреля командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытых слушаниях в комитете Сената США заявил, что европейские страны запросили размещение системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории.

Ранее в Германии прошла акция против размещения американских ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами