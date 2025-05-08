Россия и Китай обеспокоены планами ряда государств по размещению ракет

Россия и Китай обеспокоены планами ядерных государств по размещению ракет

Россия и Китай обеспокоены планами отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей территории ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

«В данном контексте особую озабоченность вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что эти ракеты наземного базирования имеют малое подлетное время к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств.

Также Россия и Китай назвали глубоко дестабилизирующей масштабную программу «Золотой (Железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы противоракетной обороны.

3 апреля командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на закрытых слушаниях в комитете Сената США заявил, что европейские страны запросили размещение системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности на своей территории.

Ранее в Германии прошла акция против размещения американских ракет.