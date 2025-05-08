Россия и Китай обеспокоены дестабилизирующим характером американской программы ПРО

Россия и Китай выразили обеспокоенность в связи с программой противоракетной обороны (ПРО) США «Золотой купол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран по итогам переговоров.

«Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа «Золотой (Железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО...» — говорится в документе.

Согласно совместному заявлению руководств РФ и КНР, американская программа «Золотой купол» может привести к размещению оружия в космосе и превратить его пространство в «арену вооруженного противоборства».

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол». Впоследствии проект был официально переименован в «Золотой купол». Программа предполагает установление в космическом пространстве средств перехвата неуправляемых тактических ракет.

6 мая сообщалось, что США может понадобиться до $542 млрд в течение двадцати лет на разработку и запуск ПРО.

Ранее сообщалось, что США планируют испытать гиперзвуковое оружие в конце года.