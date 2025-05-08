В МИД КНР заявили, что Китай поддерживает все усилия по урегулированию кризиса на Украине

Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине, и будет продолжать поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китайской Народной Республики (КНР) Го Цзякунь, его слова передает РИА Новости.

«Что касается кризиса на Украине, то Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования кризиса, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам», — сказал представитель ведомства.

8 мая пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США по Украине продолжается. Он отметил, что «у российской стороны есть возможность донести свою позицию».

6 мая Песков в ходе брифинга, комментируя информацию о том, что Бразилия может заменить США в переговорах по Украине, заявил, что в настоящее время речь о смене посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта не идет, Москва продолжает работу с Вашингтоном. Песков подчеркнул, что Москва приветствует все страны, которые готовы приложить усилия для мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.