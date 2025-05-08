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Песков назвал главное условие для урегулирования конфликта на Украине

Песков: решение первопричин украинского конфликта необходимо для урегулирования
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Павел Бедняков/РИА Новости

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы были приняты во внимание первоначальные причины специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что Россия в вопросе украинского урегулирования хочет, чтобы ее законные интересы были учтены.

До этого Песков назвал одну из причин возникновения конфликта. По словам пресс-секретаря главы государства, он произошел, потому что из Украины последовательно пытались сделать анти-Россию и превратить страну в концентрацию анти-российских сил прямо у границ РФ.

О первопричинах украинского конфликта также высказывался и глава российского МИД Сергей Лавров. Он заявил, что конфликт произошел из-за расширения НАТО на восток и попыток альянса «поглотить» Украину. Среди других причин министр иностранных дел назвал «систематические действия» Украины «по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны».

Ранее Лавров назвал виновника конфликта на Украине.

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