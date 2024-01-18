Лавров назвал виновника конфликта на Украине

США спровоцировали конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что США сделали это, потому что взяли курс на безудержную экспансию антироссийского блока НАТО. При этом в Альянсе не хотят слушать озабоченности со стороны России.

«Запад ведет дело к эскалации кризиса на Украине, создает дополнительные стратегические риски», — предупредил Лавров.

До этого Сергей Лавров отмечал, что только серьезная проблема или внутреннее потрясение может привести Вашингтон в чувство. При этом дипломат подчеркнул, что пока у США есть «эта непогрешимость», их превосходство «бьет через край».

В своем декабрьском интервью глава министерства иностранных дел России заявил, что Запад занимается «очковтирательством», пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время «объявить победу Киева». Таким образом министр прокомментировал сообщения в средствах массовой информации, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.

Ранее в МИД РФ напомнили, что Вашингтон официально объявил Москву врагом.