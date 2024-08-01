Конфликт на Украине произошел из-за последовательных попыток превратить страну в анти-Россию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Причина понятна — из Украины пытались сделать центр анти-России и превратить Украину в концентрацию анти-российских сил, прямо у наших границ», — сказал он.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с лидером России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с РФ.

В начале июля на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики Соединенных Штатов и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации. Он добавил, что предложенный Россией план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.