Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генконсульство США в пакистанском Лахоре не исключило ряда районов

Генконсульство США сообщило о возможной эвакуации районов у аэропорта Лахора
close
Mohsin Raza/Reuters

Генеральное консульство США в пакистанском Лахоре сообщило, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации конфликта с Индией. Об этом говорится в релизе на сайте генконсульства.

«Консульство также получило предварительные сообщения о том, что власти могут эвакуировать некоторые районы, прилегающие к главному аэропорту Лахора», — сказано в сообщении.

Также дипломатическая миссия призвала граждан США, оказавшихся в зоне конфликта, покинуть ее.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

8 мая министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не намерен обострять конфликт с Исламабадом.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

Все новости на тему:
Конфликт Индии и Пакистана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами