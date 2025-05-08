Генконсульство США в пакистанском Лахоре не исключило ряда районов

Генеральное консульство США в пакистанском Лахоре сообщило, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации конфликта с Индией. Об этом говорится в релизе на сайте генконсульства.

«Консульство также получило предварительные сообщения о том, что власти могут эвакуировать некоторые районы, прилегающие к главному аэропорту Лахора», — сказано в сообщении.

Также дипломатическая миссия призвала граждан США, оказавшихся в зоне конфликта, покинуть ее.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

8 мая министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не намерен обострять конфликт с Исламабадом.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.