Бермудес: мы не боимся угроз Зеленского из-за участия в параде Победы в Москве

Зарубежные политики не боятся находиться в Москве и принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, слова которого приводит RT.

Отмечается, что таким образом Бермудес прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 Мая.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем», — отметил президент Кубы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил, что западные страны продолжают делать все, чтобы создать определенную изоляцию России, но их усилия не увенчаются успехом.

Он отметил, что так называемый коллективный Юг полностью поддерживает Россию. Объединения типа БРИКС развиваются, несмотря на противодействие Запада.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung призвала канцлера Германии Фридриха Мерца приехать 9 мая в Москву.