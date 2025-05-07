Западные страны продолжают делать все, чтобы создать определенную изоляцию России, но их усилия не увенчаются успехом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы видели шантаж и угрозы, которые были связаны с парадом Победы. Киев совершает постоянные атаки на Москву, но это все неуспешные попытки запугать. Поэтому парад состоится. Все, что необходимо сделать для безопасности, будет сделано и в этом ни у кого не должно быть сомнений. Те деятели, которые причастны к организации противоправных действий, понесут заслуженное наказание», — сказал депутат.

Он отметил, что так называемый коллективный Юг полностью поддерживает Россию. Объединения типа БРИКС развиваются, несмотря на противодействие Запада.

«Мы понимаем, что будущее за цивилизованным миром, а не за странами, которые даже историю пытаются переделывать в своих интересах, скрыть роль России, убрать правду. Это все мешает их политике, население этих стран очевидно устало от постоянной агрессии и лжи и пытается противостоять. Это видно на примере выборов канцлера Германии, впервые произошла ситуация, когда было в целом понятно, кто победит, но бундестаг, голосует против, потому что не хочет видеть канцлера с подобной агрессивной позицией», — заключил Чепа.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь Дня Победы. Он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 мая.

Несмотря на угрозы со стороны Киева, участие в параде Победы 9 мая на Красной площади подтвердили главы 29 стран.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung призвала канцлера Германии Фридриха Мерца приехать 9 мая в Москву.