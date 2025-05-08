Армения присоединится к Ашхабадскому соглашению

Правительство Армении одобрило присоединение страны к Ашхабадскому соглашению «соглашение предусматривает создание транспортно-транзитного коридора между Ираном, Оманом, Катаром, Туркменистаном и Узбекистаном» . Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечают в правительстве Армении, присоединение к соглашению позволит создать надежные условия для транспортировки и транзита грузов и пассажиров через территорию государств-членов.

«Инициатива также обеспечит [Армении] выход на международные рынки через транспортный коридор, гармонизацию транзитных документов для международных перевозок, упрощение таможенных процедур и недискриминационное использование транспортной инфраструктуры государств-участников», — говорится в сообщении.

Проект решения рассмотрит Конституционный суд Армении и определит, соответствует ли документ конституции страны.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что новая конституция страны не может включать в себя ссылки на декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах.

Ранее Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.