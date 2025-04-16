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Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на декларацию о независимости

Пашинян: в новой конституции не должно быть ссылок на декларацию о независимости
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Илья Питалев/РИА Новости

Новая конституция Армении не может включать в себя ссылки на декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на декларацию о независимости. Но решать должен народ Армении», — сказал он.

До этого Пашинян заявил, что армянский народ больше не должен выступать за присоединение Карабаха к Армении.

«Должен прямо сказать, что мы не должны продолжать карабахское движение», — заявил он.

Он добавил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение о мире. Однако это желание, по словам премьера Армении, должно исходить и от Азербайджана. Пашинян подчеркнул, что только совместными усилиями удастся достичь урегулирования конфликта. На данный момент Ереван направил Баку предложение по срокам и месту подписания мирного соглашения.

Ранее Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.

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