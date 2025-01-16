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Лукашенко заявил, что Украина демонтажем памятников не сотрет подвиг советского народа

Лукашенко: демонтажом названий городов Минска и Москвы не стереть подвиг народа
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Подвиг народа СССР в годы Великой Отечественной войны невозможно стереть демонтажом названий городов Минска и Москвы в Киеве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом завода «Мотовело» и Минского городского технопарка, его слова приводит агентство БелТА.

«Им не стереть подвиг нашего народа», — сказал он.

В преддверии юбилейного года Победы в Великой Отечественной войне в украинской столице у монумента «Родина-мать», на Аллее городов-героев демонтировали надписи «Минск» и «Москва», а также пятиконечные звезды городов-героев.

31 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Одессе демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому. Канал опубликовал видеозапись, как спецтехника забирает скульптуру, которая была расположена возле местной киностудии.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей.

Ранее депутаты местного городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.

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