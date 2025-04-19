В Боснию и Герцеговину перебросили подразделение военных из Великобритании, которое должно было ликвидировать президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом он сам заявил в интервью газете «‎Вечерње новости»‎.

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а грохнуть под предлогом оказания сопротивления, очевидно по мафиозному принципу: есть человек - есть проблема, нет человека – нет проблемы», — рассказал лидер Республики Сербской.

По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отступить и «уйти в сторону» в политическом смысле. А британцы якобы не отказались от своих планов, но хранят молчание. Также Додик добавил, что отступать не собирается, даже если «прибудет НАТО задерживать» его.

В Боснии и Герцеговине продолжается конфликт между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту. В итоге он продолжает занимать должность, хотя официально в ней не утвержден.

В феврале боснийский суд приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС. Его призвали виновным в игнорировании решений Конституционного суда, принятых высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом.

Ранее Додик заявил, что никакое давление не заставит его покинуть Республику Сербскую.