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Команда Трампа готовит «величайшее» разоблачение Байдена

Politico: команда Трампа обнародует запись интервью со скрытой правдой о Байдене
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена, которая «обнажит одно из величайших сокрытий правды в истории». Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что спецпрокурор Роберт Хур, который проводил это интервью, расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии.

Как заявил Politico приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис, эта запись интервью обнажит некую правду, которую скрывали долгое время. Отмечается, что команда Байдена готовится к возможной публикации интервью.

Трамп не раз критиковал Джо Байдена и его работу на посту главы государства. Однажды республиканец обвинил Байдена в коррумпированности, назвав его тираном и худшим президентом в истории США.

По мнению Трампа, при Байдене Соединенные Штаты стали несвободной страной, в которой «не соблюдается свобода слова». Также нынешний глава Белого дома обвинил предшественника в высоком уровне инфляции в стране.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

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