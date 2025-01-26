Лукашенко заявил, что президентство — не женская работа

Лукашенко выступил против того, чтобы женщину загружать работой президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что высший государственный пост в стране не должны занимать женщины. Трансляцию его беседы с журналистами опубликовал Telegram-канал «Смотри».

По словам Лукашенко, он против того, чтобы женщину «загружать работой» главы государства.

«Женщина не может быть диктатором, а мужиков у нас уже появилось немало, чтобы возглавить наше руководство», — добавил Лукашенко.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачев заявлял, что проведение президентских выборов в Белоруссии организовано «на пятерку с плюсом».

Ранее Лукашенко рассказал, хотят ли править его дети.