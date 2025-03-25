Лукашенко высказался о политической жизни в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии выращена достойная смена, есть кому передать эстафету

Молодое поколении в Белоруссии активно участвует в политической жизни и готово продолжать выбранный властями страны курс. Об этом во время церемонии инаугурации заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы вырастили достойную смену. Нам есть кому передать эстафету», — сказал он.

25 марта белорусский лидер Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз.

Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске.

27 января этого года Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с 86,82% голосов. 70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.