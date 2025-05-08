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Лукашенко анонсировал проведение Евразийского экономического форума

Лукашенко заявил, что Евразийский экономический форум пройдет в июне в Минске
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Евразийский экономический форум пройдет в июне в Минске в новом выставочном центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Во время выступления на открытии центра Лукашенко назвал строение чудом.

До этого вице-премьер-министр РФ Алексей Оверчук заявил, что общий экономический контур защищает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) от фрагментации мировой экономики и тарифных войн.

По его словам, сейчас глобальный рынок рушится, а региональные рынки закрываются от конкурентов и пытаются опираться на региональные локальные цепочки поставок, что делает нереалистичными ожидания возвращения характерного для эпохи глобализации крупного притока инвестиций и технологий.

Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Задачей союза названо обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между его странами-участницами. В текущем году в ЕАЭС председательствует Белоруссия.

Ранее в Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко.

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