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Захарова обвинила главу МИД Чехии в «раболепии» из-за слов о памятнике Коневу

Захарова назвала слова Липавского о памятнике Коневу раболепием перед подлостью
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Станислав Красильников/РИА Новости

Слова главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что РФ якобы не имеет никаких прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, являются примером «раболепия перед подлостью». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — подчеркнула Захарова.

8 мая Липавский в соцсети Х написал, что у России отсутствуют права на памятник маршалу Коневу, который был установлен в Праге и демонтирован в 2020 году.

Липавский написал, что чешские большевики установили «это украшение на площади в Праге-6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве». Он отметил, что чешские демократы решили убрать памятник.

В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6 решили перенести монумент в один из музеев. В апреле 2020 года памятник маршалу Коневу демонтировали.

Ранее в России возбудили уголовные дела в отношении более 50 европейских чиновников за уничтожение памятников.

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