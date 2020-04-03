В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу СССР Ивану Коневу, установленный в районе Прага-6. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старосту района чешской столицы Ондржея Коларжа.
По его словам, в дальнейшем монумент будет храниться в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии.
«Таким образом [он] будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории», — пояснил Коларж.
Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек подверг критике действия районных властей Праги-6. Он отметил, что демонтаж памятника позорит Чехию.
«Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов», — сказал Овчачек.
Посольство РФ в Праге также выразило МИД Чехии решительный протест против демонтажа памятника маршалу Коневу.
«Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях между РФ и Чехией от 1993 года», — отметили в диппредставительстве.
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