В России завели уголовные дела против чиновников из пяти стран за уничтожение памятников

В России завели уголовные дела в отношении более 50 чиновников из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии в связи с уничтожении воинских захоронений и мемориалов павшим советским солдатам. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Среди объявленных в розыск глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс, бывший министр экономики Латвии Янис Витенбергс, председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по обороне Юрис Ранцанс, чешский политический деятель Ондржей Коларж, литовский парламентарий Повилас Урбши, мэр муниципального района Праги Старек Якуб и другие.

Один из эпизодов, по данным канала, связан со снесением памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. По решению главы района Ондржея Коларжа его убрали и заменили на монумент в честь освобождения Праги.

Согласно статье 243.4 п.2 УК РФ, чиновникам грозит до 5 лет лишения свободы, если их задержат на российской территории.

В феврале сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдавии.

Ранее из-за надписи на памятнике во Владивостоке возбудили уголовное дело.