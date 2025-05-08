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Без прямых переговоров прогресса не будет: США призвали Россию и Украину к диалогу

Вэнс: важно, чтобы россияне и украинцы начали разговаривать друг с другом
Конфликт на Украине приближается к этапу, когда для его окончания нужно будет принимать ключевые решения, заявил президент США Дональд Трамп. Американские власти полагают, что Россия в рамках переговоров требует «слишком многого», но при этом в Вашингтоне не подвергают сомнению заинтересованность Москвы в урегулировании.

Ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу принятия важных решений, заявил президент США Дональд Трамп. Речь об этом зашла в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла Соединенных Штатов в Китае.

«Мы приближаемся к моменту, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится», – сказал Трамп журналистам.

Что именно он имел в виду, осталось неизвестным. Но буквально три дня назад Трамп в интервью NBC рассказывал, что он все чаще всерьез задумывается о выходе США из переговоров по украинскому кризису.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сделал сегодня целый ряд заявлений по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, он напомнил, что Трамп пообещал выйти из переговорного процесса, «если посчитает, что не добивается прогресса».

«Мы хотели бы, чтобы и россияне, и украинцы договорились о некоторых основных условиях того, чтобы сесть и поговорить друг с другом [напрямую]», — сказал он.

Вэнс напомнил, что по состоянию на сегодняшний день США играют роль посредника, который доводит до каждой из сторон конфликта требования своего противника. При этом в Вашингтоне полагают, что Москве и Киеву пора переходить к прямым контактам хотя бы в какой-то форме.

«Очень важно, чтобы россияне и украинцы начали разговаривать друг с другом. Мы считаем, что это следующий большой шаг, который мы хотели бы сделать», — сказал он.

Вэнс признал, что «между позициями России и Украины есть большая разница», но эту дистанцию нужно постепенно сокращать с помощью дипломатии. По его словам, «без хотя бы некоторых прямых переговоров между двумя сторонами» это вряд ли возможно. «Именно на этом мы и сосредоточены», — добавил вице-президент США.

При этом Вэнс высказал мнение, что требования России по урегулированию кризиса, с точки зрения США, завышены.

«В настоящее время россияне выдвигают определенный набор требований, определенный набор уступок для прекращения конфликта. Мы считаем, что они просят слишком многого, понимаете?» — сказал он.

Тем не менее Вэнс, по его словам, не испытывает пессимизма в этом вопросе, и он «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании кризиса».

«Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает их стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня — больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование», — сказал он.

Демилитаризованная зона

Несколько иную позицию по этому вопросу высказал в эфире Fox News спецпредставитель президента США Кит Келлог. Говоря о необходимости 30-дневного перемирия, он заявил, что «единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. А, возможно, наше препятствие — президент России, который не соглашается».

Как заявил Келлог, Украине нравятся не все условия потенциального прекращения огня с Россией, но стороны близки к заключению соглашения.

Из слов спецпредставителя президента США следует, что Украина всерьез рассматривает вариант прекращения огня по текущей линии боестолкновения. Идея заключается в том, чтобы каждая из сторон отошла на 15 км вглубь занимаемой территории, в результате чего «получается 30-километровая зона, за которой можно следить».

На слова Келлога отреагировали в России.

«Заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News 6 мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что РФ уже дважды объявляла перемирие со своей стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала от Киева каких-либо предложений об установке демилитаризованной зоны и не слышала от нее заявлений на этот счет.

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Переговоры о мире на Украине
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