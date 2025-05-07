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В Госдуме отреагировали на идею Киева отвести войска на 15 км от линии фронта

Депутат Госдумы Ивлев назвал бессмысленной идею Киева отвести войска на 15 км
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Violeta Santos Moura/Reuters

Идея Украины по отводу войск на 15 километров от линии фронта бессмысленная. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной», — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что зная «патологическую страсть киевского режима к нарушениям договоренностей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям», можно быть уверенным, что обстрелы российской территории и атаки дронов продолжатся. По его мнению, сама передышка будет использована НАТО для перегруппировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пополнения запасов оружия и боеприпасов.

В заключении Ивлев добавил, что России нужен долгосрочный мир, а не временное перемирие.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что украинские власти всерьез рассматривают вариант приостановки боевых действий на линии боевого соприкосновения.

По его словам, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон конфликта отошла на 15 километров вглубь занимаемой территории. В результате получится 30-километровая буферная зона, за которой можно будет следить.

Келлог подчеркнул, что Киев ждет от Вашингтона, что он убедит Москву пойти на эти условия.

Ранее в Кремле объяснили отвод войск из-под Киева.

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