Полковник заявил, что часть дронов ВСУ запускаются с российской территории

Часть беспилотников Вооруженных сил Украины запускаются с российской территории. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с News.ru.

«Запуски определенного типа дронов происходят и с территории России», — отметил он.

По словам Хатылева, подобным образом могут действовать «диверсионно-разведывательные группы в приграничье и пятая колонна».

При этом беспилотники, способные преодолевать расстояние до 2 тысяч километров, запускаются с территории Украины, добавил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.