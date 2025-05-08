Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с РФ

Politico: Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией
close
Depositphotos

Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил опасения из-за наращивания военной мощи РФ. В связи с этим он не исключил возможного столкновения стран НАТО, в том числе Нидерландов, с Россией в будущем, пишет американская газета Politico.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — завил Ризник.

Он призвал мировое сообщество быть особенно внимательными и готовыми к возможному боевому столкновению в течение следующего года. Он подчеркнул, что это произойдет с большой вероятностью, если темпы военного производства РФ останутся на прежнем уровне.

До этого газета The Daily Telegraph сообщила о разработке Великобританией обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай боевого столкновения с Россией. По данным издания, в документе, в частности, пропишут последовательность действий британского правительства и членов королевской семьи и обозначат бункеры, в которых они смогут укрыться.

Как уточнили журналисты, в плане рассматривается сразу несколько сценариев «нападения со стороны РФ». В том числе он включает атаку обычных и ядерных ракет.

Ранее четыре страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами