В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с РФ

Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил опасения из-за наращивания военной мощи РФ. В связи с этим он не исключил возможного столкновения стран НАТО, в том числе Нидерландов, с Россией в будущем, пишет американская газета Politico.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — завил Ризник.

Он призвал мировое сообщество быть особенно внимательными и готовыми к возможному боевому столкновению в течение следующего года. Он подчеркнул, что это произойдет с большой вероятностью, если темпы военного производства РФ останутся на прежнем уровне.

До этого газета The Daily Telegraph сообщила о разработке Великобританией обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай боевого столкновения с Россией. По данным издания, в документе, в частности, пропишут последовательность действий британского правительства и членов королевской семьи и обозначат бункеры, в которых они смогут укрыться.

Как уточнили журналисты, в плане рассматривается сразу несколько сценариев «нападения со стороны РФ». В том числе он включает атаку обычных и ядерных ракет.

Ранее четыре страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения.