Четыре страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

Литва, Латвия и Эстония начали готовить вместе с Польшей меморандум о координации действий во время эвакуации населения. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на литовское МВД.

Уточняется, что страны планируют подписать документ в июне. Стороны пропишут в меморандуме свои действия во время эвакуации и назначат ответственных за организацию населения. Кроме того, они определят возможные направления эвакуации и пункты пересечения границы.

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщили в МВД Литвы.

До этого газета The Daily Telegraph сообщила о разработке Великобританией обновленной версии «Плана национальной защиты» на случай военного конфликта с Россией. В нем, в частности, пропишут последовательность действий членов британского правительства и королевской семьи и обозначат бункеры, в которых они укроются.

По данным издания, документ содержит сразу несколько сценариев, в том числе атаку обычных и ядерных ракет.

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